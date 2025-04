Solo due partite nella notte Nba, come sempre accade quando i riflettori sono puntati sul college basket e sulla finale Ncaa. Zach LaVine trascina i Sacramento Kings al successo 117-127 sul campo dei Detroit Pistons. Il prodotto di Ucla realizza il suo season high da 43 punti, coadiuvato da DeMar DeRozan con altri 37 e dalla tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis. Ai padroni di casa non bastano i 35 punti di Cade Cunningham. Con questo successo i Kings si mantengono in quota per i play-in a Ovest, mentre per i Pistons cambia poco, già sicuri del sesto posto nella Eastern Conference.

Sempre in chiave play-in arriva l’importante successo dei Miami Heat, che superano in casa 117-105 i Philadelphia 76ers, che ormai hanno ben poco da chiedere alla propria stagione. La franchigia della Florida, già sicura da tempo di disputare almeno una gara per garantirsi l’accesso ai play-off, punta al nono posto (ora distante solo mezza gara) per avere il fattore campo nella sfida contro i Chicago Bulls. Tra gli uomini di coach Spoelstra il miglior realizzatore è Duncan Robinson con 21 punti (7/8 dal campo), mentre Tyler Herro ne aggiunge 20 e il rookie Kel’el Ware piazza la doppia doppia da 19 punti e 17 rimbalzi; lato Phila ci sono 29 punti ciascuno per Quentin Grimes e Lonnie Walker.

I risultati della notte Nba

Detroit Pistons – Sacramento Kings 117-127

Miami Heat – Philadelphia 76ers 117-105

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 62-16 Boston Celtics 58-20 New York Knicks 50-28 Indiana Pacers 47-31 Milwaukee Bucks 44-34 Detroit Pistons 43-36 Orlando Magic 38-40 Atlanta Hawks 37-41 Chicago Bulls 36-42 Miami Heat 36-43 Toronto Raptors 29-50 Brooklyn Nets 25-53 Philadelphia 76ers 23-56 Charlotte Hornets 19-59 Washington Wizards 17-61

-WESTERN CONFERENCE