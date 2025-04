Entra nel vivo il Masters 1000 di Montecarlo 2025 con gli ultimi match di primo turno e qualche incontro del secondo. Anche oggi tanta Italia sui campi in terra rossa del Principato: sul campo centrale del complesso monegasco sarà nuovamente protagonista Matteo Berrettini, che dopo il successo di ieri all’esordio in due set contro Mariano Navone, oggi trova il numero uno del seeding Alexander Zverev nel big match di giornata. Il romano si è disimpegnato bene ieri nel suo esordio stagionale sulla terra, ma ora il coefficiente di difficoltà si alza notevolmente contro il numero 2 Atp, il quale cerca il riscatto dopo un paio di tornei decisamente sotto tono post finale degli Australian Open.

Gli altri azzurri in campo nel Masters 1000 di Montecarlo

Sul Campo dei Principi saranno invece impegnati Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Il torinese aprirà il programma di giornata contro lo spagnolo Pedro Martinez, un match alla sua portata, anche se dovrà limitare gli errori contro uno specialista della terra rossa che proverà a scambiare il più possibile. A seguire sarà il turno del classe 2002 di Roma, reduce dalla gioia del primo torneo Atp vinto in carriera due giorni fa a Bucarest, ma che dovrà resettare per affrontare al meglio l’esperto serbo Dusan Lajovic, proveniente dalle qualificazioni.

In campo poi anche diverse altre teste di serie, come il numero 5 Jack Draper, ma anche il campione in carica e due volte vincitore a Montecarlo Stefanos Tsitsipas, che esordisce contro Jordan Thompson, non propriamente uno specialista della superficie. Di seguito il programma completo per la giornata di sabato 5 aprile nel Masters 1000 di Montecarlo 2025.

L’ordine di gioco

COURT RAINIER III

Ore 11.00 – Jarry vs (15) Dimitrov

a seguire – (10) Rune vs Borges

a seguire – (1) Zverev vs Berrettini

a seguire – Thompson vs (6) Tsitsipas

COURT DES PRINCES

Ore 11.00 – Sonego vs Martinez

non prima delle 13.00 – (Q) Lajovic vs Cobolli

a seguire – Griekspoor vs (12) Fils

a seguire – (5) Draper vs Giron

COURT EA DE MASSY

Ore 11.00 – Popyrin vs Humbert

a seguire – Etcheverry vs (Q) Moutet

non prima delle 16.00 – (14) Tiafoe vs Kecmanovic

COURT 9

Non prima delle 13.00 – Bautista Agut vs Nakashima

a seguire – Machac vs Baez