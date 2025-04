Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 8 aprile 2025. Prosegue il grande appuntamento di tennis con il primo turno del torneo di Montecarlo, mentre in serata sarà il calcio a farla da padrona. Prima, dalle 18, l’appuntamento della Nations League femminile con l’Italia che sfida la Danimarca, poi, in serata, entra nel vivo la Champions League con l’andata dei quarti: in campo anche l’Inter, in trasferta contro il Bayern Monaco, mentre l’altra sfida sarà Arsenal-Real Madrid.