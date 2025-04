Nottata Nba molto ricca con ben dieci gare in programma. Balza all’occhio la convincente vittoria degli Houston Rockets, che blindano di fatto il secondo posto a Ovest battendo gli Oklahoma City Thunder primi della classe. Finisce 125-111 per i texani, che conducono dall’inizio alla fine e sfruttano le ottime serate di Jalen Green (34 punti) e Alperen Sengun (31 punti); lato Okc non bastano invece i 33 punti di Jalen Williams, mentre tira male dal campo e si ferma a quota 22 Shai Gilgeous-Alexander. Successo fondamentale anche per i Golden State Warriors, che la ribaltano nella ripresa e superano 118-104 i Denver Nuggets. Man of the match Stephen Curry con 36 punti, mentre Brandin Podziemski ne aggiunge 28; agli ospiti non basta la solita super performance di Nikola Jokic, che chiude con 33 punti, 12 rimbalzi e 9 assist.

Comoda vittoria per i Los Angeles Lakers, trascinati dai big three: ben 92 dei punti segnati nel successo 124-108 contro i New Orleans Pelicans arrivano infatti dal trio Doncic-James-Reaves. Lo sloveno chiude a quota 35 punti, il re si ferma a 27 e il prodotto di Oklahoma ne realizza 30. Soffrono più del previsto nel finale i Cleveland Cavaliers, che riescono comunque a battere 113-114 a domicilio i San Antonio Spurs, resistendo negli ultimi minuti al tentativo di rientro degli speroni. È la vittoria che regala alla franchigia dell’Ohio il primo posto matematico a Est. I migliori realizzatori sono Donovan Mitchell (26 punti) e Evan Mobley (doppia doppia da 25 con 12 rimbalzi).

Le altre gare della notte Nba

Facile vittoria per i Los Angeles Clippers, che tra le mura amiche strapazzano 114-91 i Dallas Mavericks. I texani ora hanno mezza vittoria di vantaggio sui Sacramento Kings, che nella notte hanno dominato 102-125 sul campo degli Charlotte Hornets grazie a Zach LaVine e Domantas Sabonis. Non basta Devin Booker invece ai Phoenix Suns: il prodotto di Kentucky firma 37 punti che non sono però sufficienti ad evitare la sconfitta contro i Boston Celtics. Per la franchigia dell’Arizona sono ormai più che residue le chance di qualificarsi per i play-in. Una stagione fallimentare che porterà a diverse riflessioni in estate, con Kevin Durant che ha già le valigie in mano. Nei campioni in carica spiccano i 31 punti di Jaylen Brown e la quasi tripla doppia da 23 con 8 rimbalzi e 8 assist di Jayson Tatum.

Nella Eastern Conference vincono Indiana Pacers (140-112 contro gli Utah Jazz) e i Detroit Pistons (105-117 sul parquet dei Toronto Raptors), ed entrambe le formazioni sono ormai certe della partecipazione ai prossimi playoff. Successo infine anche per i Chicago Bulls, che piegano 118-113 i Portland Trail Blazers grazie ai 31 punti ciascuno di Coby White e Nikola Vucevic (con 12 rimbalzi) e alla tripla doppia da 15 punti, 19 rimbalzi e 12 assist di Josh Giddey.

I risultati della notte Nba

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 102-125

Indiana Pacers – Utah Jazz 140-112

Boston Celtics – Phoenix Suns 123-103

Toronto Raptors – Detroit Pistons 105-117

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 118-113

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 125-111

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 113-114

Golden State Warriors – Denver Nuggets 118-104

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 114-91

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 124-108

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 62-15 Boston Celtics 57-20 New York Knicks 48-28 Indiana Pacers 46-31 Detroit Pistons 43-34 Milwaukee Bucks 42-34 Orlando Magic 38-40 Atlanta Hawks 36-40 Chicago Bulls 35-42 Miami Heat 35-42 Toronto Raptors 28-50 Brooklyn Nets 25-52 Philadelphia 76ers 23-54 Charlotte Hornets 19-58 Washington Wizards 17-60

-WESTERN CONFERENCE