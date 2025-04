In una stagione dove diversi attaccanti hanno faticato a lasciare il segno, c’è chi ha saputo imporsi con continuità, qualità e personalità.

In casa Inter, uno dei protagonisti indiscussi del 2024/25 è stato il centravanti francese arrivato in punta di piedi, ma capace di ritagliarsi un ruolo da leader tecnico e tattico. A suon di gol e assist ha conquistato Simone Inzaghi, lo spogliatoio e i tifosi, diventando un punto fermo nella corsa scudetto. 13 reti in Serie A, 3 in Champions League, 16 totali in 40 presenze stagionali: numeri che raccontano solo parzialmente una crescita esponenziale per Thuram, premiata anche dall’interesse delle big europee. Club inglesi e spagnoli lo seguono da vicino, consapevoli che il suo valore sul mercato è schizzato ben oltre i 32 milioni di valutazione prima di lasciare il Borussia Mönchengladbach e finire all’Inter a parametro zero.

L’arrivo della nuova proprietà a tinte Oaktree potrebbe aprire a una mini rivoluzione tecnica e dirigenziale. Se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 75 milioni, la cessione dell’attaccante non sarebbe più tabù. Una scelta dolorosa ma potenzialmente strategica, anche in ottica bilancio. Nel frattempo, la dirigenza si muove sottotraccia: il possibile erede è già stato individuato, un profilo giovane, duttile e con esperienza europea. L’estate sarà lunga e movimentata, ma una cosa è certa: chi vorrà il numero 9 nerazzurro, dovrà bussare con forza.

L’Inter piomba su Retegui: pronti 50 milioni

L’Inter ha acceso i riflettori su Mateo Retegui, attuale capocannoniere della Serie A con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra – guidata da Marotta e Ausilio – avrebbe già avviato i primi contatti con il club bergamasco per capire se ci siano margini per una trattativa. L’argentino naturalizzato italiano è considerato il profilo ideale per affiancare Lautaro Martínez nella prossima stagione, sia per caratteristiche tecniche che per rendimento offensivo. Il valore del cartellino di Retegui è elevato: tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che riflette l’impatto devastante avuto dall’attaccante nella sua prima vera stagione da protagonista in Italia.

Su di lui ci sono anche Paris Saint-Germain e alcuni club di Premier League, ma l’Inter si è mossa per tempo. Tuttavia, l’affondo definitivo per Retegui sarà vincolato a un’eventuale cessione di Marcus Thuram. Soltanto in quel caso – e con un posto libero nell’attacco titolare – si potrebbe giustificare un investimento così rilevante per la nuova dirigenza. Per ora si tratta di un semplice sondaggio esplorativo, ma ad Appiano Gentile non vogliono farsi trovare impreparati qualora sul francese dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. In Viale della Liberazione lo scenario è chiaro: se parte uno, l’altro può arrivare.