Entra nel vivo il Valero Texas Open 2025, torneo che precede l’attesissimo Augusta Masters del prossimo fine settimana. Sul green di San Antonio si è svolto nella notte italiana il secondo giro, che vede al comando in maniera piuttosto netta lo statunitense Brian Harman. Il 38enne della Georgia guida con il punteggio totale di -12, con un margine di quattro colpi sul secondo classificato, il connazionale Keith Mitchell. Più indietro, in terza posizione a -7, si trova un gruppo composto dal giapponese Ryo Hisatsune, dall’inglese Matt Wallace e dall’americano Sam Ryder, in testa ieri dopo il primo giro ma che ha pagato il +2 del secondo giro che lo ha fatto scivolare indietro.

A seguire un altro gruppo di golfisti completano la top ten, appaiati in sesta posizione con un totale di -6: si tratta degli statunitensi Daniel Berger, Carson Young, Andrew Novak, Patrick Cantlay e JT Poston, dell’argentino Emiliano Grillo e del francese Antoine Rozner.

Golf, Texas Open: bilancio agrodolce per gli azzurri

Bilancio a due facce per quanto riguarda l’Italia del golf in questo Texas Open. Da un lato è positiva la prova di Francesco Molinari, che ha superato il taglio con una brillante 22esima posizione grazie al punteggio totale di -2 con cui ha dato seguito al già buono primo giro. A questo punto il minore dei fratelli Molinari potrà dire la sua per cercare un piazzamento di prestigio sul fairway di San Antonio. Male invece Matteo Manassero, che dopo il primo giro si trovava in 12esima posizione a -3: il veronese ha disputato un secondo giro piuttosto negativo e perde diverse posizioni. Lo score negativo non gli consente di superare il taglio, dunque la sua avventura in Texas finisce qui.