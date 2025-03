L’organizzazione del Masters 1000 di Miami 2025 ha reso note le wild card per il torneo, che si terrà dal 16 al 30 marzo presso l’iconico Hard Rock Stadium, e tra queste figura anche Federico Cinà. Il palermitano classe 2007 farà dunque il suo esordio assoluto a livello Atp sul cemento della Florida, in un dei tornei più prestigiosi del circuito. Cinà è reduce dalla vittoria del secondo titolo Itf della sua giovane carriera, agguantato domenica a Sharm el Shikh: in Egitto il nuovo astro nascente del tennis italico ha superato lo statunitense Martin Damm jr. con un doppio tie break. Il primo sigillo era arrivato lo scorso settembre a Buzau, in Romania, grazie al quale aveva guadagnato oltre 300 posizioni nel ranking.

Quello in Egitto era l’esordio stagionale per Cinà, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo negli ultimi mesi del 2024. Grazie a questo successo l’azzurro, ex numero 4 a livello juniores, occupa ora la posizione numero 557 del mondo ma l’impressione di tutti gli addetti ai lavori è che il giovane talento abbia tutte le carte in regola per migliorare gradualmente. In settimana avrebbe dovuto disputare il Challenger di Hersonissos, in Grecia, ma le fatiche di Sharm el Sheikh lo hanno costretto al forfait, anche per prepararsi al meglio in vista del Masters 1000 di Miami.

Masters 1000 Miami: le altre wild card oltre a Cinà

Oltre al giovane portacolori italiano, nel tabellone maschile hanno ricevuto un invito anche il 19enne Learner Tien, Christopher Eubanks, Eliot Spizzirri e Wu Yibing. Tien ha raggiunto i quarti di finale in due dei suoi ultimi cinque tornei a livello Atp, dopo essere esploso agli Australian Open con gli ottavi di finale raggiunti. Eubanks e Wu Yibing hanno entrambi conquistato il loro primo titolo ATP nel 2023: lo statunitense ha vinto sull’erba di Maiorca pochi mesi dopo aver raggiunto i quarti di finale a Miami, mentre Wu, ex numero 1 del mondo juniores, ha trionfato a Dallas e farà il suo rientro in campo per la prima volta da settembre. Infine Spizzirri ha raggiunto due finali Challenger nelle sue ultime quattro competizioni, vincendo il titolo a San Diego la settimana scorsa.

Al femminile wild card per le ex campionesse Kvitova e Stephens

Per quanto riguarda il tabellone femminile, le wild card vanno a Petra Kvitova, Sloane Stephens, Ajla Tomljanovic, Tyra Grant, Alexandra Eala, Victoria Mboko e Sayaka Ishii. La tennista ceca, campionessa a Miami nel 2023, ha da poco fatto il suo rientro in campo dopo la pausa per maternità, e nel suo palmares vanta 31 titoli vinti tra cui due volte Wimbledon (2011 e 2014). Stephens, con l’US Open 2017 tra i suoi otto titoli, giocherà per la 13esima volta a Miami, dove può vantare il titolo vinto nel 2018. Tomljanovic ha disputato cinque finali Wta in carriera e la scorsa settimana ha raggiunto le semifinali ad Austin.

Le altre wild card femminili sono state assegnate a giovani talenti. Alexandra Eala, filippina di 19 anni, ha vinto il titolo juniores agli US Open 2022 ed è già stata campionessa di doppio in due tornei del Grande Slam juniores. Victoria Mboko, 18 anni canadese, ha vinto sette titoli professionistici e ha raggiunto il sesto posto nel ranking juniores. La 17enne statunitense Tyra Grant è stata numero 2 tra le juniores a livello mondiale e ha vinto tre titoli di doppio negli Slam. Infine la 19enne giapponese Sayaka Ishii, che ha occupato la quinta posizione nel ranking juniores.