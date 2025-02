LeBron James dominante nella nottata Nba, che vedeva otto gare in programma. Il Re ha sfoderato una tripla doppia da 33 punti, 12 assist e 11 rimbalzi trascinando i Los Angeles Lakers al successo al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Gara sul filo dell’equilibrio per tre quarti, poi i gialloviola hanno preso il largo definitivamente trovando la vittoria che gli vale il quinto posto a Ovest. Tra i losangelini molto bene anche Austin Reaves con 27 punti e Rui Hachimura con 21, mentre ai padroni di casa non è sufficiente la tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist di Josh Hart.

Comoda vittoria invece degli Oklahoma City Thunder, che confermano il proprio dominio in vetta alla Western Conference con un successo 144-110 contro i Sacramento Kings; a guidare Okc è Aaron Wiggins con 41 punti e 14 rimbalzi, seguito da Shai Gilgeous-Alexander con 29. Agli ospiti non bastano i 20 punti di DeAaron Fox.

Vittoria nel finale per i Denver Nuggets, che dopo essersi fatti rimontare la spuntano 104-107 sul parquet degli Charlotte Hornets. Decisivo come al solito Nikola Jokic, che oltre ai liberi del sorpasso piazza una tripla doppia da 28 punti, 17 assist e 13 rimbalzi, a cui si aggiunge la doppia doppia di Christian Braun da 24 e 11 rimbalzi; nei calabroni il migliore è Miles Bridges con 24 punti e 12 rimbalzi. Sconfitte a sorpresa invece per gli Houston Rockets e i Minnesota Timberwolves: i texani cadono in casa 98-110 contro i Brooklyn Nets e rallentano il passo nelle zone nobili della Western Conference, mentre i lupi crollano 103-105 contro i Washington Wizards, alla prima vittoria dopo 16 sconfitte consecutive.

Le altre gare della notte Nba

Nelle altre gare di serata, brutta sconfitta dei Phoenix Suns, che pagano il back to back e perdono 127-108 sul campo dei Portland Trail Blazers nonostante i 37 punti di Devin Booker. Nei padroni di casa spiccano i 24 dell’ex DeAndre Ayton. Vittoria importante per gli Indiana Pacers, che stendono 132-127 gli Atlanta Hawks e salgono al quarto posto della Eastern Conference. Vittorie infine anche per gli Utah Jazz (113-99 contro gli Orlando Magic) e i Miami Heat (103-105 sul parquet dei San Antonio Spurs).

I risultati della notte Nba

Utah Jazz – Orlando Magic 113-99

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 132-127

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 104-107

Houston Rockets – Brooklyn Nets 98-100

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 103-105

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 144-110

New York Knicks – Los Angeles Lakers 112.128

San Antonio Spurs – Miami Heat 103-105

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 127-108

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 39-9 Boston Celtics 34-15 New York Knicks 32-17 Indiana Pacers 27-20 Milwaukee Bucks 26-20 Miami Heat 24-23 Detroit Pistons 24-24 Orlando Magic 24-26 Atlanta Hawks 22-27 Chicago Bulls 21-28 Philadelphia 76ers 19-28 Brooklyn Nets 16-33 Toronto Raptors 15-33 Charlotte Hornets 12-34 Washington Wizards 7-41

-WESTERN CONFERENCE