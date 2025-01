Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Abu Dhabi 2025 e del Wta 250 di Cluj-Napoca 2025, tornei in programma dal 3 al 9 febbraio. Altra settimana in due continenti per il circuito Wta, che dopo la trasferta australiana si divide tra Europa e Asia. In seguito ai tornei di Linz (Austria) e Singapore, entrambi sul cemento, le tenniste fanno tappa negli Emirati Arabi Uniti e in Romania. Soltanto due le giocatrici italiane impegnate in questa settimana, vale a dire Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA ABU DHABI – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 10.869

SECONDO TURNO – € 15.101

QUARTI DI FINALE – € 27.600

SEMIFINALE – € 56.749

FINALISTA – € 97.146

VINCITRICE – € 157.742

WTA ABU DHABI – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA CLUJ-NAPOCA – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.840

SECONDO TURNO – € 3.971

QUARTI DI FINALE – € 6.506

SEMIFINALE – € 11.427

FINALISTA – € 20.509

VINCITRICE – € 34.653

WTA CLUJ-NAPOCA – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA ABU DHABI

1 Elena Rybakina 6

2 Daria Kasatkina 9

3 Danielle Collins 11

4 Paula Badosa 12

5 Beatriz Haddad Maia 16

6 Jelena Ostapenko 17

7 Katie Boulter 23

8 Magdalena Frech 24

Yulia Putintseva 25

Liudmila Samsonova 26

Ekaterina Alexandrova 27

Anastasia Pavlyuchenkova 28

Linda Noskova 30

Leylah Fernandez 31

Dayana Yastremska 33

Amanda Anisimova 36

Ons Jabeur WC

Belinda Bencic WC

ENTRY LIST WTA CLUJ-NAPOCA

1 Anastasia Potapova 35

2 Clara Tauson 41

3 Katerina Siniakova 46

4 Peyton Stearns 47

5 Anhelina Kalinina 48

6 Jessica Bouzas Maneiro 52

7 Olga Danilovic 53

8 Elisabetta Cocciaretto 55

Viktoriya Tomova 56

Mayar Sherif 65

Alycia Parks 68

Varvara Gracheva 69

Sorana Cirstea 72

Arantxa Rus 74

Anna Blinkova 75

Lucia Bronzetti 78

Laura Siegemund 79

Suzan Lamens 80

Caroline Dolehide 82

Irina-Camelia Begu 83

Julia Grabher 73 (SR)

Simona Halep WC