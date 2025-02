Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Dallas 2025 e dell’Atp 500 di Rotterdam 2025, tornei in programma sul cemento indoor dal 3 al 9 febbraio. Dopo la trasferta australiana e una settimana interlocutoria tra Coppa Davis e Montpellier, è il momento dei primi due Atp 500 della stagione. Si gioca in Olanda, a Rotterdam, e negli Stati Uniti, a Dallas. Tre i tennisti azzurri ai nastri di partenza di Rotterdam: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. In assenza del campione in carica Jannik Sinner, a guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz. Ha scelto invece il Texas Matteo Arnaldi, al via dell’evento guidato da due top 5 come Taylor Fritz e Casper Ruud. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

ATP ROTTERDAM – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 18.730

SECONDO TURNO – € 35.120

QUARTI DI FINALE – € 65.795

SEMIFINALE – € 128.785

FINALISTA – € 241.650

VINCITRICE – € 449.160

ATP ROTTERDAM – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITRICE – 500 punti

ATP DALLAS – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 18.730

SECONDO TURNO – € 35.120

QUARTI DI FINALE – € 65.795

SEMIFINALE – € 128.785

FINALISTA – € 241.650

VINCITRICE – € 449.160

ATP DALLAS – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITRICE – 500 punti

ENTRY LIST ATP ROTTERDAM

1 Jannik Sinner 1

2 Carlos Alcaraz 3

3 Daniil Medvedev 5

4 Alex de Minaur 8

5 Andrey Rublev 9

6 Grigor Dimitrov 10

7 Holger Rune 13

8 Jack Draper 15

Hubert Hurkacz 18

Arthur Fils 20

Sebastian Korda 22

Jiri Lehecka 24

Alexei Popyrin 25

Jordan Thompson 27

Felix Auger-Aliassime 29

Giovanni Mpetshi Perricard 30

Flavio Cobolli 32

Alexander Bublik 33

Matteo Berrettini 35

Tallon Griekspoor 40

Jan-Lennard Struff 42

Pedro Martinez 43

Zhizhen Zhang 47

ALTERNATES

1 Jakub Mensik 49

2 Juncheng Shang 50

3 Roberto Bautista Agut 51

4 Gael Monfils 52

5 David Goffin 53

6 Lorenzo Sonego 54

7 Alexandre Muller 56

8 Fabian Marozsan 57

ENTRY LIST ATP DALLAS

1 Taylor Fritz 4

2 Casper Ruud 6

3 Tommy Paul 12

4 Frances Tiafoe 17

5 Ben Shelton 21

6 Tomas Machac 26

7 Brandon Nakashima 37

8 Matteo Arnaldi 38

Alex Michelsen 41

Marcos Giron 45

Cameron Norrie 48

Miomir Kecmanovic 55 5

Denis Shapovalov 58

Roberto Carballes Baena 59

Arthur Rinderknech 60

Jaume Munar 61

Yoshihito Nishioka 63

Yunchaokete Bu 65

Aleksandar Vukic 67

Alejandro Davidovich Fokina 68

Alexander Shevchenko 72

Adrian Mannarino 73

Reilly Opelka 33 (PR)

Jenson Brooksby 52 (PR)

(WC)

ALTERNATES