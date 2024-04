NBA 2023/2024, oggi ultima giornata regular season: programma, orari e diretta tv

In programma quest’oggi, domenica 14 aprile, l’ultima giornata della regular season Nba 2023/24. A scendere in campo saranno tutte e 30 le squadre, in 15 gare con orari accessibili anche al pubblico italiano: si parte infatti alle 19.00 con le prime sette partite sul parquet delle squadre della Eastern Conference, mentre le rimanenti otto della Western Conference prenderanno il via alle ore 21.30. Per questa occasione speciale, tutti i campi saranno collegati con Sky Sport, che tramite il canale Sky Sport Nba offrirà la diretta tv con tre coppie ad alternarsi al commento: Vismara-Pessina, Bonfardeci-Bevacqua e Mamoli-Soragna. Le gare saranno eccezionalmente visibili anche al pubblico di non abbonati, in streaming sul sito SkySport.it, oltre a Now Tv. Questo il programma odierno:

ore 19.00 – Orlando Magic-Milwaukee Bucks

ore 19.00 – Boston Celtics-Washington Wizards

ore 19.00 – Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets

ore 19.00 – Indiana Pacers-Atlanta Hawks

ore 19.00 – Miami Heat-Toronto Raptors

ore 19.00 – New York Knicks-Chicago Bulls

ore 19.00 – Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets

ore 21.30 – New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers

ore 21.30 – Golden State Warriors-Utah Jazz

ore 21.30 – Los Angeles Clippers-Houston Rockets

ore 21.30 – Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns

ore 21.30 – Sacramento Kings-Portland Trail Blazers

ore 21.30 – San Antonio Spurs-Detroit Pistons

ore 21.30 – Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks

ore 21.30 – Memphis Grizzlies-Denver Nuggets