Mondiali basket 2023, secondo turno: programma, calendario, date e orari girone Italia

Il calendario con il programma, gli orari, le date e come vedere in tv le partite del girone dell’Italia nel secondo turno dei Mondiali 2023 di basket. Dopo aver superato col brivido l’iniziale fase a gironi, la squadra di Pozzecco è chiamata ad una sorta di impresa per proseguire il suo cammino. In virtù della sconfitta contro la Repubblica Dominicana, con ogni probabilità sarà necessario sconfiggere Serbia e Porto Rico per avanzare. Ecco il calendario completo del girone dell’Italia al secondo turno dei Mondiali di basket 2023, ricordando che tutte le partite degli Azzurri saranno visibili in tv e in chiaro sui canali Rai, oppure previo abbonamento su Sky, oltre che sulle relative piattaforme streaming, Raiplay, Sky Go e Now. Un’altra alternativa è rappresentata da Dazn.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SECONDO TURNO – 1-3 settembre

Venerdì 1 settembre

Orario da definire – Serbia – Italia (Dazn, Sky Sport Summer, Rai 2)

Orario da definire – Repubblica Dominicana – Porto Rico (Dazn, Sky Sport Arena)

Domenica 3 settembre

Orario da definire – Italia – Porto Rico (Dazn, Sky Sport Summer, Rai 2)

Orario da definire – Repubblica Dominicana – Serbia (Dazn, Sky Sport Arena)