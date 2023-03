Highlights Virtus Bologna-Tortona 91-90, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Tortona 91-90, sfida valevole per la ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Le Vu Nere conquistano la vittoria grazie a uno scatenato Marco Belinelli, che a suon di triple si carica sulle spalle i suoi, realizzando oltre 1/3 dei punti finali. Agli ospiti non basta invece un super Christon per evitare la sconfitta. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.

