Roma, nessuna sconfitta in campionato nel doppio scontro con la Juventus: non succedeva dal 2003/2004

La Roma ha battuto 1-0 la Juventus in casa grazie al gol di Gianluca Mancini che ha regalato i tre punti ai padroni di casa. La squadra di Mourinho è rimasta imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i bianconeri, nel match di andata all’Allianz Stadium era finita 1-1. Non accadeva dalla stagione 2003/2004, sulla panchina giallorossa sedeva Fabio Capello.