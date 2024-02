Highlights Brescia-Reggio Emilia 86-63, Serie A basket 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 28

Il video con gli highlights di Brescia-Reggio Emilia 86-63, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Match mai in discussione, con la capolista che ha preso il largo nel primo quarto e ha mantenuto comodamente il vantaggio per il resto della gara. In doppia cifra per la Germani ci sono Gabriel con 20 punti, Della Valle con 15, Petrucelli con 13 e Bilan a quota 12. Dall’altra parte da segnalare i 16 di Galloway, seguito da Faye a quota 13 e Vitali a 10. Di seguito il video con le azioni salienti.