Highlights Treviso-Scafati 87-97, sesta giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights di Treviso-Scafati 87-97, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Non arriva la prima vittoria stagionale per Treviso, che è costretta a capitolare nel finale sotto i colpi di una Scafati lucida e quadrata. Per i padroni di casa ci sono 28 punti e una prestazione da top player per James Young, mentre Harrison ne aggiunge 16. In doppia cifra anche Booker e Zanelli con 12 e Allen con 10. Per i campani invece i top scorer sono i due lunghi Pinkins e Nunge con 18 punti ciascuno. L’esperto Strelnieks ne aggiunge 16, mentre un determinante Rossato ne piazza 12. Infine ce ne sono 11 per Robinson e 10 per Logan.

GLI HIGHLIGHTS