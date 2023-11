Highlights Trento-Reggio Emilia 98-88, sesta giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights di Trento-Reggio Emilia 98-88, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Comodo successo per la compagine trentina, che comanda nel punteggio per tutto l’arco della partita. Quinta vittoria in fila tra campionato e coppa per la squadra di Galbiati, che si issa al secondo posto in Serie A. Man of the match Grazulis con 24 punti e 10/11 dal campo, mentre ce ne sono 17 per Hubb. In doppia cifra anche Baldwin con 12 e Udom con 11. Per Reggio Emilia il top scorer è Hervey con 26 punti, seguono Smith con 18 e Weber con 15. Male Galloway, fermato a soli 7 punti.

GLI HIGHLIGHTS