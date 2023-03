Highlights Trento-Tortona 73-75, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video con gli highlights di Trento-Tortona 73-75, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di coach Ramondino sbanca la BLM Group Arena, portando a casa un match in cui era stata sotto di 17 e restando in scia di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Alla Dolomiti Energia non bastano i 16 punti di Atkins, miglior realizzatore della serata. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.

