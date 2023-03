Highlights e gol Virtus Entella-San Donato 4-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 15

4-1 al San Donato e la Virtus Entella risponde alla grande al successo ottenuto nel primo pomeriggio dalla Reggiana capolista (1-0 contro la Torres): il team di Chiavari dilaga contro la matricola neopromossa, vince per la 20esima volta in questo campionato di Serie C (8 pareggi, 5 sconfitte) e resta salda al secondo posto con 68 punti, 4 in meno rispetto agli emiliani. Il match è stato dominato in lungo e in largo dalla squadra allenata da mister Gennaro Volpe, che ha messo già le cose in chiaro nel corso della prima mezz’ora, portandosi 2-0 grazie alle reti di Alessandro Faggioli (18′) e Silvio Merkaj (30′) e non hanno rischiato assolutamente nulla in fase difensiva. Un pomeriggio di tranquillità e di gestione, ma al 72′ il San Donato ha trovato su rigore la rete che, trasformata da Federico Russo, ha permesso agli ospiti di rimettere il risultato in discussione. I ragazzi di Daniele Buzzegoli ci hanno, dunque, provato fino in fondo, ma l’Entella si è rivelata letale in contropiede e, con Luca Zamparo all’88’ e Giulio Favale al 91′, ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1. Riviviamo quanto accaduto a Chiavari con gli highlights della sfida.