Highlights e gol Cagliari-Genoa 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Cagliari-Genoa 2-1, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita davvero intensa quella dell’Unipol Domus, del resto è uno scontro salvezza con tantissimo in palio. La sblocca per i padroni di casa Viola, c’è subito però il pareggio da parte di Gudmundsson, quindi il nuovo vantaggio targato Zappa per i sardi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLO HIGHLIGHTS