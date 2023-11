Highlights Tortona-Trento 83-80, basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 21

Il video con gli highlights del match tra Bertram Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino, valido per la nona giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Vittoria per 83-80 per i padroni di casa, che si impongono all’overtime al termine di una partita tiratissima. Trento rimonta nel finale di quarto periodo, sfruttando la crisi offensiva di Tortona che poi però al supplementare trova un ottimo Weems e riesce a portare a casa la vittoria.

GLI HIGHLIGHTS