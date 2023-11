Highlights Pesaro-Treviso 95-76, basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 11

Il video con gli highlights del match tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Nutribullet Treviso Basket, valevole per la nona giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Alla Vitrifrigo Arena netta vittoria per i padroni di casa, che si impongono 95-76 collezionando il quarto successo del loro campionato. Ancora a zero punti Treviso, che lotta ma cede alla distanza.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

GLI HIGHLIGHTS