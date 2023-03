Highlights Pesaro-Brescia 88-79, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Il video con gli highlights di Pesaro-Brescia 88-79, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Pesaro torna al successo dopo tre sconfitte di fila e si rilancia in ottica play-off grazie a una bella vittoria ai danni di Brescia, arrivata dopo un’ottima prestazione di squadra. Agli ospiti non bastano i 22 punti di Petrucelli, miglior realizzatore della serata. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.

