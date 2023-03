Udinese-Milan 3-1, Suma sconsolato per la sconfitta: la reazione del telecronista (VIDEO)

di Antonio Sepe 83

La reazione di Mauro Suma, telecronista di fede rossonera e voce di Milan TV, a Udinese-Milan, sfida di Serie A terminata 3-1. Serata da incubo per i rossoneri e per Suma, che ovviamente non ha gradito lo spettacolo della Dacia Arena, in cui la squadra di Pioli è stata sconfitta dai friulani. “Appena fanno un’azione prendiamo gol” ha detto il telecronista dopo la rete del 2-1 di Beto, che ha impedito al Milan di andare al riposo in parità. “Questo è un anno un po’ così, abbiamo capito, dai” ha invece mormorato con un filo di voce dopo il 3-1 di Ehizibue.