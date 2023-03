Highlights Trieste-Reggio Emilia 75-80, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 10

Il video con gli highlights di Trieste-Reggio Emilia 75-80, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Successo importante per la squadra ospite, che bissa la recente vittoria in casa contro Napoli e si rilancia nella lotta salvezza I migliori realizzatori della serata sono entrambi di Trieste, ovvero Bartley e Davis (27 e 23). I due segnano i 2/3 dei punti della squadra, ma non riescono a guidarla alla vittoria. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.

