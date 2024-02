LIVE – Nigeria-Costa d’Avorio 1-2, finale Coppa d’Africa 2024 (DIRETTA)

La diretta live di Nigeria-Costa d’Avorio, finale della Coppa d’Africa 2024. Allo stadio Olimpico di Epimbé ci si gioca tutto: da una parte le Super Aquile nigeriane trascinate da Osimhen e Lookman, dall’altra gli Elefanti ivoriani padroni di casa che stanno cercando di far felice un popolo intero. Chi riuscirà a vincere e ad alzare al cielo il trofeo? Appuntamento fissato alle ore 21 di domenica 11 febbraio.

COME VEDERE LA GARA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Nigeria-Costa d’Avorio 1-2 (38′ Troost-Ekong, 63′ Kessie, 82′ Haller)

97′ – Finisce qui. La Costa d’Avorio vince la Coppa d’Africa per la terza volta nella sua storia.

90′ – 7 minuti di recupero.

87′ – Cambi offensivi per Peseiro.

84′ – Nigeria che prova il tutto per tutto.

82′ – Costa d’Avorio in vantaggio, Haller tocca su cross di un incontenibile Adingra.

80′ – Si riparte con Osimhen che rientra zoppicando. Tutto ok per Fofana.

78′ – Duro scontro di gioco, a terra Osimhen e Fofana.

75′ – Cooling break.

75′ – Haller rovescia in piena area di rigore, sfiorato il gol della competizione.

72′ – Nigeria in affanno.

69′ – Esce Aurier, entra Singo. Esce Gradel, dentro Diakite.

69′ – Troost-Ekong di testa, palla alta di poco.

68′ – Punizione Nigeria da buona posizione.

66′ – Nigeria che fa fatica a distendersi in contropiede.

63′ – Ecco il pareggio della Costa d’Avorio, ci pensa sempre Frank Kessie, che approfitta dell’uscita a vuoto di Nwabali su angolo.

62′ – Botta da fuori di Kossounou, Nwabali incerto. Calcio d’angolo.

60′ – Adingra imprendibile in area crossa per Kessie, colpo di testa debole e facile per Nwabali.

58′ – Continua a premere la Costa d’Avorio, 5-4-1 per la Nigeria con Osimhen unisco sopra palla.

56′ – Esce Chukwueze, entra Simon.

54′ – Ammoniti per proteste Nwabili e Aurier.

52′ – Contatto dubbio in area tra Zaidu e Gradel. Silent check in corso. Il contatto è avvenuto appena fuori dall’area di rigore, nessun calcio di rigore per la Costa d’Avorio.

50′ – Adingra sgasa sulla fascia e crossa in mezzo, Nwabili respinge sui piedi di Gradel, che colpisce a botta sicura da pochi passi ma incontra la risposta di Bassey.

48′ – Calcio di punizione per la Costa d’Avorio vicino alla bandierina del calcio d’angolo.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Osimhen a terra, problema alla gamba destra per l’attaccante del Napoli. 4 minuti di recupero, intanto si rialza Osimhen.

38′ – Nigeria in vantaggio, Troost-Ekong porta in vantaggio i suoi.

37′ – Nigeria pericolosa in contropiede, calcio d’angolo.

34′ – Prima grande occasione del match, Kessie pesca Adingra in area, Nwabili risponde presente.

30′ – Cooling break in corso.

26′ – Accenno di rissa tra Ndicka e Osimhen.

25′ – Prova a uscire dal guscio la Nigeria.

22′ – Rovesciata di Gradel da pochi passi in mischia da calcio d’angolo, rischia la Nigeria.

16′ – Nigeria tutta schiacciata nella propria metà campo.

14′ – Angolo Costa d’Avorio.

9′ – Molto attivo Adingra in questo avvio.

7′ – Haller sfiora in spaccata in area su cross di Adingra, palla fuori di poco.

5′ – Fase di studio del match, Costa d’Avorio in possesso di palla.

1′ – Si parte, primo possesso per la Nigeria.

20.58 – 3-4-3 per la Nigeria con Ajayi, Troost-Ekong e Bassey a difendere i pali di Nwabili. Linea a 4 con Ola Aina, Onyeka, Iwobi e Zaidu. Tridente offensivo tutto “italiano” con Lookman e Chukwueze ai lati di Osimhen. 4-3-3 per la Costa d’Avorio con Fofana in porta e Aurier, Kossounou, Ndicka e Konan davanti a lui. Centrocampo a 3 con Kessie, Seri e Fofana. In avanti Haller al centro con Gradel e Adingra sulle fasce.

20.55 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la finale di Coppa d’Africa. In corso gli inni nazionali.