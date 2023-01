Highlights Virtus Bologna-Zalgiris 77-87, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 18

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Zalgiris 77-87, match valido per la diciottesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Alla Segafredo Arena arriva una sconfitta per gli uomini di coach Scariolo dopo due vittorie prestigiose negli ultimi turni europei disputati. Non basta un Teodosic da 21 punti e 12 assist per aver ragione dei lituani, che fanno la differenza nel primo quarto e negli ultimi minuti di partita.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

GLI HIGHLIGHTS