Basket, Eurolega 2022/2023: Virtus Bologna e Olimpia Milano sconfitte da Zalgiris e Berlino

Dopo due vittorie prestigiose si ferma la corsa della Virtus Segafredo Bologna, sconfitta nella diciottesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 dallo Zalgiris Kaunas per 77-87. Una sconfitta interna pesante, maturata soprattutto in un complicatissimo approccio alla partita e un primo quarto da 20-8 in favore dei lituani. Quest’ultimi hanno comunque messo in campo una partita di grande solidità e costanza, riuscendo a limitare anche la fantasia della Virtus. Gli uomini di Scariolo hanno cercato di rientrare e ci sono anche riusciti, iniziando l’ultimo quarto in parità sul 60-60. Nel finale però sono mancate le percentuali e anche la difesa, contro uno Zalgiris estremamente concreto e organizzato che coglie così la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite europee. A Bologna non bastano i 21 punti e 12 assist del solito Milos Teodosic, con lo Zalgiris che manda cinque giocatori in doppia cifra (Brazdeikis e Smits i migliori a quota 17).

Serata amara anche per l’Olimpia Milano, che cede nettamente nel finale e perde 83-63 in casa dell’Alba Berlino con i tedeschi che agganciano gli uomini di Ettore Messina nei bassifondi della classifica. Milano paga percentuali disastrose dall’arco (5/26 da tre) e i tanti rimbalzi in attacco concessi agli avversari, oltre alla doppia cifra di palle perse. Una prestazione tutt’altro che convincente, con l’Olimpia che comunque era rimasta in partita nonostante le difficoltà fino agli ultimi cinque minuti quando Berlino ha preso il largo con prepotenza approfittando anche del calo emotivo di Milano. A fine partita ci sono i 16 punti di Luwawu-Cabarrot, che però non bastano contro i 17 di Maodo Lo e i 16 di Smith.