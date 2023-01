Highlights Berlino-Olimpia Milano 83-63, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di ALBA Berlino-Olimpia Milano 83-63, match valevole per la diciottesima giornata di regular season dell’Eurolega 2022/2023. Altra sconfitta per gli uomini di Ettore Messina, che faticano con le percentuali e con i rimbalzi contro una squadra molto centrata e ostica come quella tedesca. A fine partita ci sono i 16 punti di Luwawu-Cabarrot, che però non bastano contro i 17 di Maodo Lo e i 16 di Smith. Con questa vittoria Berlino aggancia proprio Milano nei quartieri meno nobili della classifica.

