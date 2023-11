F1 GP Brasile 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: Verstappen in pole, Leclerc secondo

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2023 a Interlagos di F1. Tutto pronto per andare a conoscere la composizione della griglia di partenza e dunque di tutte e dieci file per la gara di domani. Di seguito ecco l’evolversi delle qualifiche e la griglia completa.

Q3 – Max Verstappen si prende la pole position proprio mentre nel circuito arriva la pioggia. Il pilota della Red Bull dà quasi tre decimi a Charles Leclerc, dietro di lui le due Aston Martin di Stroll e Alonso.

Q2 – Pochissimo margine anche nel Q2, in cui il più veloce è stato invece Lando Norris. Anche in questo caso nessun big si fa sorprendere. Eliminate le due Alpine di Ocon e Gasly, così come le due Haas di Hulkenberg e Magnussen. Fuori anche la Williams di Albon.

Q1 – George Russell fa segnare il miglior tempo davanti a Max Verstappen, che scende in pista nel finale con gomma nuova e chiude in seconda piazza. Terza posizione per Charles Leclerc, mentre Sainz e Perez sono più nelle retrovie ma passano il turno senza troppi timori. Poche emozioni alla bandiera a scacchi, nonostante i distacchi minimi tra le monoposto. Le due Alpha Tauri di Tsunoda e Ricciardo, le due Alfa Romeo di Bottas e Zhou ed infine la Williams di Sargeant eliminate.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BRASILE 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3. Lance Stroll (Aston Martin)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

TERZA FILA

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

QUINTA FILA

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Oscar Piastri (McLaren)

SESTA FILA

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Esteben Ocon (Alpine)

SETTIMA FILA

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15. Alexander Albon (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

NONA FILA

17. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)