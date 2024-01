Highlights Fenerbahce-Virtus Bologna 88-75, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Fenerbahce-Virtus Bologna 88-75, match valido per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2023/2024. Sconfitta in terra turca per gli uomini di coach Banchi, che pagano anche l’assenza di Shengelia e Belinelli oltre alla consueta grande efficacia dei gialloneri tra le mura amiche. Bella prova di Iffe Lundberg con 17 punti a referto, che però non bastano per evitare la sconfitta.

