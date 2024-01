Australian Open 2024, anche Sofia Goggia carica Jannik Sinner: “Porta in alto la nostra bandiera”

Tra poche ore Jannik Sinner terrà ancora una volta l’Italia con il fiato sospeso, affrontando Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2024. Tra i tanti italiani pronti a esprimere il loro supporto per il tennista di Sesto, spiccano le parole di un’altra fuoriclasse azzurra come Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca, impegnata a sua volta nella discesa di Coppa del Mondo a Cortina, ha speso parole al miele per Sinner: “Ci ha riavvicinati al tennis, riesce sempre a essere molto maturo e molto composto a dispetto della giovane età – spiega Goggia – Ha una capacità di rimanere sempre lucido che gli ruberei volentieri. Va a sciare tre giorni e riesce a farlo con un parallelismo che io non ho.” Il messaggio della bergamasca si chiude con un auspicio: “Tifiamo tutti per te, porta in alto i colori della nosta bandiera”.