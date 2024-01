Monza, Galliani ricorda Berlusconi: “Vicino a lui per tutti i tormenti e le decisioni”

Adriano Galliani, intervenuto a “Cinque Minuti” da Bruno Vespa, ha voluto ricordare anche Silvio Berlusconi. “Abbiamo passato una vita insieme, dal 1979 in poi. Ho vissuto vicino a lui tutti i suoi tormenti e le sue decisioni, ho sempre creduto nel suo successo – spiega l’attuale senatore di Forza Italia – Quando comprò il Milan, Berlusconi disse che sarebbe diventata la squadra più forte del mondo e così è stato.” Una lungimiranza e un successo calcistico che secondo Galliani sono stati molto utili anche in politica: “Credo che i successi del Milan lo abbiano aiutato, è sceso in campo nel 1994 proprio quando vincemmo il campionato e la Coppa dei Campioni battendo 4-0 il Barcellona ad Atene. Era il 18 maggio, proprio mentre Berlusconi otteneva la fiducia al Senato.”