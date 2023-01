Highlights Novara-Vakifbank 0-3, Champions League femminile 2022/2023 volley (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 10

Il video con gli highlights di Igor Gorgonzola Novara-Vakifbank Istanbul 0-3 (21-25, 22-25, 19-25) , partita valevole per la terza giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. La squadra di casa prova a giocarsela alla pari contro la corazzata turca e per buona parte della sfida ci riesce anche, ma nei momenti decisivi esce fuori tutta la qualità di Paola Egonu e delle sue compagne.

