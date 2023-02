Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos 78-76. Messina: “Melli e Tonut decisivi, ma grazie anche al pubblico”

Ettore Messina ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Olimpia Milano-Panathinaikos 78-76, match valevole per l’Eurolega 2022/2023. “Il pubblico ci dà grande fiducia ancora, noi dobbiamo ripagarla. Stasera poi Melli è stato decisivo con i liberi della vittoria, ma anche Tonut con la difesa che ha fatto sull’ultimo possesso della partita – spiega il coach dell’Olimpia – Ci siamo complicati la vita nell’ultimo quarto, ma comunque abbiamo battuto una squadra che aveva tutti i suoi tiratori e i suoi giocatori di riferimento. E’ arrivato un segnale positivo anche dai rimbalzi in attacco.”

A livello di singoli, Messina analizza alcune prestazioni: “Mi è piaciuto Voigtmann insieme a Melli, ha saputo lavorare bene in difesa. Napier ha messo in ritmo i compagni, oltre alle triple. Ha lavorato bene anche Davies così come Tonut, ma dobbiamo arrivare a far girare la palla ancora più velocemente.”