Eurolega 2022/2023: l’Olimpia Milano soffre ma batte il Panathinaikos 78-76

L’Olimpia Milano batte il Panathinaikos 78-76 nel match valido per la 24ª giornata di Eurolega 2022/2023. Ottima prestazione di squadra dei padroni di casa che mandano quattro giocatori in doppia cifra. Davies e Napier combinano 32 punti a cui si aggiungono i 14 di Melli e gli 11 di Tonut. Non bastano al Panathinaikos i 21 punti di Williams per evitare la quarta sconfitta in fila in Eurolega. Terzo successo consecutivo per Milano che sale a 9 vittorie e 15 sconfitte. Zona playoff lontana, 4 vittorie, ma prestazione che può dare morale all’Olimpia in vista di un finale di stagione tutto da vivere soprattuto in campionato.

Primo quarto equilibrato con il Panathinaikos che gioca meglio nei primi cinque minuti e l’Olimpia che sale di intensità nei secondi cinque. Milano trascinata da Melli e Napier che combinano 13 dei 21 punti della loro squadra. Sponda Panathinaikos bene il solito Papagiannis con 6 punti e 3 rimbalzi. Squadre che si equivalgono con il primo quarto che finisce 21-20 per gli ospiti che tirano con il 100% da due punti.

Nel secondo quarto Milano continua a giocare meglio come nel finale del primo quarto e, trascinata da un Tonut da 11 punti, trova il massimo vantaggio sul 36-28. Nel finale di quarto la squadra di Messina cala di intensità e subisce il rientro del Panathinaikos grazie ai 17 punti di Williams, autore di due triple in meno di un minuto. L’Olimpia resiste e riesce ad andare negli spogliatoi in vantaggio di 1 punto sul 40-39.

Terzo quarto con Milano che tanta la fuga salendo a +9 sul 59-50 grazie a tre canestri in fila, con due triple, di Napier. La guardia dell’Olimpia chiude i primi trenta minuti con 16 punti. Come nel quarto precedente i ragazzi di Messina calano di intensità nel finale e si fanno riprendere dal Panathinaikos che riesce ad andare al quarto quarto sotto solo di 4 punti sul 64-60.

Quarto quarto equilibrato in cui l’Olimpia prova ad allungare definitivamente senza riuscirci. Il Panathinaikos non molla e resta attaccato al match fino ai minuti finali restando sotto di soli 4 punti sul 72-68 a 4 minuti dallo scadere. Calo vistoso dell’Olimpia che si fa rimontare fino ad arrivare sul 76-76 a due possessi dalla fine. Un fallo a rimbalzo in difesa di Papagiannis manda in lunetta Melli che fa 2/2 e porta Milano sul 78-76 a 10 secondi dalla fine. Dall’altro lato del campo Bacon sbaglia e condanna i suoi alla sconfitta.