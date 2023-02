Barcellona, il record negativo di Xavi: eliminato da 4 competizioni europee in un anno

Il Barcellona è stato eliminato soltanto ai playoff di Europa League e, nonostante l’ottimo cammino in Liga, termina anzitempo la propria avventura europea. E per l’allenatore Xavi, si tratta di un record negativo che ha del clamoroso. Il giovane allenatore dei blaugrana, infatti, in poco più di un anno da quando è arrivato alla guida del club, è stato eliminato da quattro competizioni europee. Nell’ordine, per mano del Benfica nei gironi di Champions League 2021/2023, poi dall’Eintracht Francoforte ai quarti di Europa League lo stesso anno. Quest’anno a novembre fuori ai gironi di Champions League surclassato dall’Inter, quindi stasera estromesso già ai playoff di Europa League contro il Manchester United.