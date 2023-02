Barcellona, Xavi: “Non siamo stati all’altezza del Manchester United, come con l’Inter”

“Stasera un’altra delusione per noi: peccato, abbiamo giocato la partita a viso aperto. Un’altra doppia eliminazione dopo lo scorso anno? Contro Inter, ora con lo United: abbiamo giocato contro avversari molto importanti, ma non siamo stati all’altezza”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United: “Ora abbiamo a breve sia il campionato che la Coppa del Re: dobbiamo concentrarci su entrambe le competizioni”.