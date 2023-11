Eurolega, Banchi dopo la vittoria della sua Virtus: “Fiero della squadra, spero i tifosi siano felici”

La convincente vittoria della sua Virtus Bologna nel derby d’Italia di Eurolega contro l’Olimpia Milano ha soddisfatto coach Luca Banchi: “Sono contento del modo in cui abbiamo risposto e sono molto fiero dei nostri giocatori, che hanno fatto sforzi grandissimi per trasformare questa serata pericolosa in una serata speciale. Ringrazio ancora i giocatori per aver disputato una grande partita e spero che i tifosi siano felici e fieri di questa vittoria“. L’allenatore della Lettonia ha speso della parole anche sugli avversari di giornata: “Voglio congratularmi con Milano che ha giocato un’ottima partita con una grande concentrazione e disciplina, un alto livello di esecuzione e di sforzo difensivo, da top team. Credo che entrambe le squadre abbiano offerto una grande performance questa sera, una bella partita da giocare e una partita spettacolare da guardare“.