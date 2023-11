Atp Finals Torino 2023, Djokovic-Sinner: dure proteste del serbo con la giudice di sedia

Nervi tesi per Novak Djokovic, impegnato alle Atp Finals 2023 di Torino nel secondo match del round robin contro Jannik Sinner. Il numero uno del mondo è apparso nervoso in più occasioni durante l’incontro, raggiungendo il culmine delle proteste a inizio terzo set dopo l’ennesimo “let” a suo dire non rilevato al servizio di Sinner. Djokovic al cambio campo si è soffermato a protestare duramente con la giudice di sedia dell’incontro, Aurélie Tourte: “Ogni volta che lui colpisce un nastro non è let, ma sul 5-4 nel tiebreak io ho fatto ace e invece è un let”. Risposta stizzita di Tourte, che in maniera risoluta pone fine alle proteste di Djokovic zittendo il numero uno del mondo. Il tutto ovviamente sottolineato dai fischi assordanti del pubblico del Pala Alpitour.