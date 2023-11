Eurolega 2023/2024, Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-79. Messina: “Non riusciamo a difendere nel finale”

Ettore Messina ha parlato nel post-partita di Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-79, match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2023/2024. Altra sconfitta per l’EA7 Emporio Armani, alle prese con un inizio di stagione davvero complicato: “In questo momento non riusciamo a prendere decisioni semplici e rimanere lucidi nel quarto periodo, probabilmente è la sesta partita che perdiamo in questo modo e dobbiamo lavorarci – spiega Messina – Stasera abbiamo sperperato ogni vantaggio che abbiamo avuto, nel finale avremmo dovuto difendere come pazzi. Poi è chiaro che quando un giocatore come Lundberg trova 17 punti nell’ultimo quarto diventa tutto più difficile.”

Parole al miele infine per il collega Luca Banchi: “Mi ha aspettato per entrare in campo insieme prima della partita, le ragioni le potete immaginare. E’ stato un gesto elegante che ho apprezzato, lo ringrazio per questo”.