Ancora una sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nell’Eurolega 2024/2025. La trentesima giornata non sorride agli emiliani, sconfitti 77-67 sul neutro di Belgrado dal Maccabi Tel Aviv. In una sfida con pochissimo in palio, tra due squadre ormai lontanissime dalla zona play-in, la superiorità della compagine israeliana è piuttosto evidente e solo nel finale gli uomini di coach Ivanovic riescono a ridurre il passivo senza crollare. Di seguito il racconto della sfida e il tabellino, con le pagelle dei principali protagonisti. Da incubo i numeri al tiro della Virtus, che chiude con un eloquente 6/33 da tre punti.

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

EUROLEGA 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE

La cronaca della partita

Grandissima partenza per Bologna, che in avvio di primo quarto riesce a difendere al meglio firmando subito un parziale da 12-2 nei primi cinque minuti del match. Il Maccabi però reagisce con Jokubaitis che riporta sotto gli israeliani, fino alla tripla di Dibartolomeo che di fatto firma l’aggancio sul 13-14. Belinelli non ci sta e riporta la Virtus a +4, ma alla fine alla prima sirena il punteggio è di 15-17. Anche nel secondo quarto le “V” nere partono forte, tornando a +8 grazie ai canestri di Morgan. Improvvisamente però la situazione si ribalta, con Bologna che non trova più la via del canestro mettendo a segno appena otto punti negli ultimi sette minuti del primo tempo. Il Maccabi invece trova miglior efficacia offensiva guidata da Jokubaitis e Sorkin, portandosi così all’intervallo in vantaggio 42-33.

Il momento difficile della Virtus continua anche nel terzo quarto, che si apre con Sorkin che vola in doppia cifra per il +13 del Maccabi. Shengelia e Cordinier provano a scuotere Bologna, che però non riesce a rientrare e colleziona sempre più palle perse. Clark mette così il +17 in contropiede, con gli uomini di Kattash che non danno scampo e iniziano gli ultimi dieci minuti su un eloquente 65-45 che permette loro di gestire le operazioni senza particolari patemi. Con il consueto carattere la Virtus reagisce nel quarto periodo, complice un fisiologico calo di attenzione degli avversari, riuscendo a ridurre sensibilmente il passivo finale.

Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna 77-67, il tabellino del match

Maccabi Playtika Tel Aviv: Clark III 14, Shayok 5, Menco 5, Sorkin 12, Mayer, Rayman 7, Dibartolomeo 5, Cohen, Jokubaitis 19, Blatt, Williams 10.

Coach: Oded Kattash

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 6, Belinelli 5, Pajola, Clyburn 13, Shengelia 7, Hackett 2, Grazulis 2, Morgan 4, Polonara 15, Zizic 11, Akele 2, Tucker.

Coach: Dusko Ivanovic

Le pagelle dei protagonisti

Rokas Jokubaitis – Prestazione sontuosa, è sicuramente lui il man of the match. Trascina il Maccabi con 19 punti, frutto di un 3/3 da tre punti e 4/6 da due punti. Impreziosisce il tutto con quattro rimbalzi e altrettanti assist, il tutto in soli 24 minuti trascorsi in campo.

Trevion Williams – Doppia doppia, con 10 punti e altrettanti rimbalzi. Anche due palle rubate nel suo personale tabellino, una costante minaccia per l’incerta difesa bolognese.

Achille Polonara – Top scorer della Virtus con 15 punti, uno dei pochi a salvarsi in una difficile serata per gran parte dei suoi compagni di squadra.

Ante Zizic – Anche lui lotta fino alla fine, incurante della sconfitta ormai certa. La doppia doppia è la conseguenza di uno spirito combattivo davvero lodevole.