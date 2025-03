“L’oro di Apeldoorn mi ha dato motivazioni, sono una Zaynab più consapevole“. Sono queste le parole di Zaynab Dosso, campionessa europei dei 60 metri presente alla conferenza stampa di Nachino. Reduce dal grande risultato continentale, Dosso vola in Asia con grandi ambizioni dopo il bronzo iridato dello scorso anno. Nella città cinese, vanno in scena i Mondiali indoor di atletica, con gli azzurri che gareggeranno nella notte italiana. Seduto al fianco dell’italiana c’è Armand ‘Mondo’ Duplantis, dominatore assoluto del salto con l’asta degli ultimi anni. Dosso non nasconde l’emozione per la rassegna mondiale: “Tutto è iniziato a Glasgow nella scorsa stagione, quel bronzo mi ha proiettata in un mondo completamente diverso dal mio ambiente. L’oro di Apeldoorn mi ha dato ancora più motivazioni per fare belle cose. Sono felice di tornare a gareggiare e vedere fin dove posso spingermi. Non è un peso avere il miglior tempo dell’anno (7.01), anzi mi tranquillizza. Mi fa pensare a tutto il lavoro fatto. Sì, sono una Zaynab molto più consapevole adesso“, spiega.

“Prima avevamo paura, ci ponevamo limiti”

Alla domanda sul clima che si respira nel team azzurro, l’azzurra ha risposto: “Tanti giovani hanno iniziato a credere di poter sognare in grande. Prima avevamo paura, ci ponevamo limiti. Poi è arrivata Tokyo ed è stato “wow”. Ora spero che siano i miei risultati a ispirare la nuova generazione: vorrei diventare la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 e sotto gli 11 secondi nei 100“, conclude l’atleta italiana. Il primo risultato non appare irraggiungibile. La giornata di sabato 22 marzo sarà il palcoscenico perfetto per Dosso, con a disposizione tre turni nel giro di dieci ore. Le batterie sono in programma per le 04:15 italiane, le semifinali alle 13:15, la finale andrà invece in scena alle 14:18. In gara è attesa anche Gloria Hooper. Nella notte italiana del Day-2 è attesa anche la finale del salto con l’asta, che vedrà in gara Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo alle 3:10. Infine, Lorenzo Simonelli e Nicolò Giacalone andranno in scena alle 3:25 per le batterie dei 60hs.