Sarà la Sir Sicoma Monini Perugia a rappresentare l’Italia alle Final Four della Champions League 2024/2025 di volley maschile, in programma dal 16 al 18 maggio nella città polacca di Lodz. La compagine umbra ha battuto la Mint Vero Volley Perugia in quattro set, con i parziali di 25-18, 23-25, 25-14, 31-29 davanti al pubblico amico del Pala Barton. Un successo per 3-1 che replica quello dell’andata e che certifica l’ingresso del “Block Devils” tra le migliori quattro squadre d’Europa. In semifinale Perugia se la vedrà con i turchi dell’Halkbank Ankara, che a sorpresa hanno eliminato i polacchi del PGE Projekt Varsavia.

La cronaca della partita

Il match inizia nel segno dell’equilibrio, ma il primo set si indirizza verso Perugia grazie al break firmato da Ishikawa e Plotnytskyi, entrambi ottimamente serviti dalle alzate di Giannelli che mette costantemente in difficoltà il muro di Monza. I padroni di casa allungano sul 13-9 e obbligano i brianzoli al timeout, ma anche il muro di Perugia inizia a macinare punti e così ben presto il punteggio dice 20-14 in favore dei “Block Devils”. Alla fine l’errore di Rohrs in battuta certifica il 25-18 in favore della favorita della vigilia. Anche nel secondo set Perugia sembra partire con il piede giusto, con Solè e Giannelli che confezionano il break dell’11-8. All’improvviso però Monza trova nuova energia dagli errori degli umbri. Averill e Marttila firmano addirittura il sorpasso sul 15-17, gli errori di Perugia arrivano addirittura a quota 18 e così gli ospiti pareggiano i conti con il 23-25 che vale l’1-1.

Reazione rabbiosa di Perugia nel terzo set, che diventa ben presto un monologo da parte della Sir Sicoma Monini. Impressionante parziale da 13-2, che dal 6-6 vede i padroni di casa dominare in lungo e in largo. Merito anche del turno di battuta di Ben Tara, che inanella servizi vincenti mettendo in crisi la ricezione di Monza. Alla fine il sigillo decisivo lo mette Plotnytskyi, che con due servizi vincenti firma il 25-14 che dà a Perugia la certezza della qualificazione alle Final Four dopo il successo per 3-1 all’andata.

Il resto della partita diventa di fatto poco più di un’esibizione, ma Monza è decisa a chiudere la sua stagione e il suo bel cammino europeo nel migliore dei modi. E così il quarto set vede Rohrs e Taiwo portare gli ospiti sul 4-8, ma Plotnytskyi ed Herrera riportano sotto Perugia sul 14-14. Ancora Rohrs, insieme anche a Lee, firmano il nuovo break monzese per il 17-21, sembra fatta per il tiebreak sul 21-24 ma i “Block Devils” annullano tre set ball consecutive portando il parziale ai vantaggi. Qui Monza spreca altri tre set point e alla fine soccombe 31-29, sull’ennesimo attacco vincente di Ishikawa.