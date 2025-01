Tutto pronto per un altro grande appuntamento con l’Eurolega 2024/2025 di basket, che vedrà in scena le partite della 23^ giornata. Dopo il doppio impegno della scorsa settimana, che ha visto risultati importanti per quella che è la corsa ai playoff e ai play-in, le squadre hanno avuto qualche giorno in più di “riposo” per preparare questo nuovo turno. Sono diversi gli spunti di interesse che emergono dalla giornata in questione, che si chiuderà venerdì 24 gennaio con il big match di altissima classifica tra l’Olympiacos, primo con 16 vittorie, e il Fenerbahce, secondo con 14. Occhi puntati, poi, come sempre, alle squadre italiane, impegnate tutte giovedì 23 gennaio, l’Olimpia Milano sul campo dell’Efes e la Virtus Bologna in casa contro il Monaco.

Olimpia Milano, missione a Istanbul con diversi punti di domanda

I meneghini sono attesi da un impegno molto complicato, per varie ragioni. Primo, perché l’Efes, nonostante la classifica non ottimale a causa anche di un rendimento di certo non all’altezza, rimane una squadra con tanto talento e comunque ancora in corsa per i play-in. Inoltre, ci si aspetta una scossa dall’arrivo di coach Luca Banchi, un cambio di rotta che al momento non c’è ancora stato: la squadra turca, infatti, è reduce da ben cinque sconfitte consecutive, dopo che a dicembre erano arrivate quattro vittorie di fila nelle partite giocate in casa.

Il secondo motivo per cui questa è una trasferta complicata deriva proprio dalla situazione interna all’Olimpia. La squadra di coach Messina è martoriata dagli infortuni, anche se gli sviluppi delle ultime ore hanno dato indicazioni positive riguardo quelle che sono le situazioni legate a LeDay e Bolmaro: per entrambi, infatti, i rispettivi problemi sono molto meno seri di quanto potesse sembrare all’inizio, tanto che i due partiranno per Istanbul (il loro impiego, comunque, rimane tutto da capire). Fuori per almeno due settimane, invece, Mirotic.

Virtus Bologna, ecco il Monaco

La situazione delle Vu Nere, invece, è sostanzialmente invariata rispetto alle ultime settimane. La classifica, infatti, non le vede davvero in corsa per i play-in, eppure la speranza c’è, soprattutto dopo la bella vittoria in trasferta sul campo del Bayern Monaco. Gli uomini di coach Dusko Ivanovic hanno raccolto quattro vittorie nelle ultime sette partite giocate, un rendimento che, se applicato dall’inizio, avrebbe voluto dire piena zona play-in.

La storia non si fa con i “se” e con i “ma”, ma questo vuol dire che il potenziale rimane ancora importante anche per il palcoscenico europeo. Quella che manca, semmai, è un po’ di continuità. Il ruolino di marcia alla Segafredo Arena è invidiabile, con tre successi nelle ultime partite casalinghe: contro il Monaco, quindi, sarà sicuramente complicato, visto che gli avversari sono terzi in classifica, ma l’impresa è possibile.

Calendario e programma tv 23^ giornata

Mercoledì 22 gennaio

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Paris Basketball (Dazn)

Giovedì 23 gennaio

Ore 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Stella Rossa Meridianbet Belgrado (Dazn)

Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Zalgiris Kaunas (Dazn)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – AS Monaco (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:45 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz (Dazn)

Venerdì 24 gennaio

Ore 20:00 – ALBA Berlino – FC Bayern Monaco (Dazn)

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – FC Barcellona (Dazn)

Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – Fenerbahce Beko Istanbul (Dazn, Sky Sport Max)