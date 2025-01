Dalla nuova esclusione di Vlahovic alle dichiarazioni del tecnico, clima pesantissimo in casa Juventus dopo lo scialbo pareggio in Champions contro il Brugge

Motta contro tutti. In primis contro Vlahovic, panchinato anche in Champions contro il Brugge. Il serbo era stato escluso dall’undici titolare già col Milan. Nel pre-gara Giuntoli aveva provato a gettare acqua sul fuoco parlando di scelta condizionata dal fatto che il classe 2000 avesse svolto soltanto un allenamento. Ma nella conferenza di lunedì è stato sbugiardato dall’italo-brasiliano, dicendo che si era trattata di una “scelta tecnica”.

Brugge-Juve, Motta contro gli attaccanti

Dopo lo scialbo 0-0 in casa dei belgi, che ha comunque permesso alla Juventus di ottenere la certezza che sarà almeno agli spareggi per gli ottavi, Motta se l’è presa col reparto avanzato salvando solo Mbangula. “Non abbiamo creato abbastanza per vincere – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Voglio vedere di più i nostri attaccanti perché hanno la qualità per farlo – Mbangula ha messo in difficoltà l’avversario, gli altri cinque li voglio vedere di più”. Nel mirino c’era quindi pure lo stesso Vlahovic (destinato all’addio ora o in estate), a sua discolpa entrato solo a quindici minuti dalla fine, al posto di Nico Gonzalez.

I tifosi della Juve stufi di Motta: “Formazione e cambi sbagliati”

Motta contro tutti, ma ha anche contro tutti o quasi… I tifosi della Juve. Tanto che su X è ricomparso il #MottaOut. Ecco alcuni tweet raccolti da Sportface.it:

il pupazzo ora dà la colpa ai propri giocatori. Ma tu invece? Nessuna colpa tu? #Mottaout — ElleZeta (@ElleZeta12) January 22, 2025

Dopo il Milan ero fiducioso

433, Koop e DLuiz a cc, Nico punta

Invece il nulla, passaggi inutili, giropalla all’indietro, lenti e prevedibili, 0 tiri

Quei 120 mln a cc non hanno fatto nulla, un lancio, un passaggio filtrante, un tiro, zero

Delusione totale#Mottaout

#BrugesJuve — Mauro ⚪⚫ (@_doctum_doces_) January 22, 2025

Ha scaricato la colpa sui calciatori quindi?

Complimenti Pandoro Motta, ottimo modo per gestire uno spogliatoio già spaccato e in fiamme. Ma le tue responsabilità quando te le assumi?

Pupazzo #MottaOUT#GiuntoliOUT#BrugesJuve https://t.co/0SUp3coYJZ — Max Vader (@Potereaisith) January 22, 2025

Buongiorno. Qui per dirvi che ad oggi la #Juve a metà stagione ha totalizzato 14 partite senza fare più di 1 gol…#Mottaout — Joshua4ita – #Allegriunodinoisempre (@Joshua4ita) January 22, 2025

Dopo imbarazzante e ignobile ora certamente anche ignorante: uno che lascia sempre koopmeiners in campo decisamente ignora il gioco del calcio. #MottaOut — ElleZeta (@ElleZeta12) January 22, 2025

Non accadeva da 12 anni

Brugge-Juve avrà fatto prendere sonno, o cambiare canale a tanti. Un solo tiro in porta nei 90 e passa minuti di gioco, quello di Locatelli all’85’. Come riporta ‘Opta’, era da più di 12 anni che non si verificava un dato simile in Champions League. Precisamente da Lille-Bayern del 23 ottobre 2012.