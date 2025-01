Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2025. Completata la penultima giornata della prima fase della Champions League, proseguono gli impegni europei per le squadre italiane in campo per l’Europa League: contro la Real Sociedad, la Lazio ha il match point per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre la Roma cerca il colpo esterno contro l’AZ per inseguire a sua volta un posto in top-8. Proseguono, poi, gli Australian Open con le semifinali del tabellone femminile, mentre ad Anterselva andrà in scena la sprint femminile di biathlon. Spazio anche al basket, con Olimpia Milano e Virtus Bologna impegnate in Eurolega.