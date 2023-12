Eurolega 2023/24: stop per la Virtus Bologna, vince Valencia 79-71

Dopo quattro successi in fila in Eurolega arriva la sconfitta per la Virtus Bologna, che cade sul campo di Valencia 79-71. Le V nere rimangono in seconda posizione in classifica, ma domani potrebbe arrivare l’aggancio del Barcellona, impegnato sul campo dello Zalgiris. Partita equilibrata nel primo quarto con gli attacchi sugli scudi. Jones guida Valencia sul +5 con cui si conclude la prima frazione, ma nel secondo quarto sale in cattedra Lundberg, che trova tre triple e propizia il sorpasso dei bianconeri. Sul finire dei secondi dieci minuti arrivano un paio di azioni da campione assoluto da parte di Toko Shengelia, che manda la Virtus negli spogliatoi sul +10, 47-37.

Nella ripresa però l’attacco di Bologna si inceppa, come dimostra il tabellone a fine terzo quarto. La squadra di Banchi mette infatti a referto soltanto 7 punti, consentendo così il recupero della formazione taronja. Le triple di Robertson e due penetrazioni di Jovic a difesa schierata mandano infatti Valencia sul +6 a fine frazione. Nel quarto quarto la Virtus prova a superare le difficoltà e trova la solidità di un prezioso Cacok sotto canestro, che riporta a -1 la sua squadra. Nel finale però per gli uomini di Mumbru la risolve Davies, che con due jumper dal gomito e un 2/2 dalla lunetta fa +5 per gli iberici. Belinelli risponde con una triple fuori equilibrio delle sue, ma Jones è fredda dalla linea del tiro libero e la chiude 79-71 per la formazione di casa.

Nona vittoria in Eurolega per Valencia, che ha dimostrato di essere la miglior difesa della competizione costringendo la Virtus a soli 24 punti segnati nel secondo tempo. Man of the match Chris Jones, che chiude con 17 punti ed è anche il top scorer dei suoi. A seguire Davies e Robertson con 12 ciascuno. Per Bologna il migliore è Shengelia con la solita prova all around da 15 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Lundberg con 13 punti e Belinelli con 11.