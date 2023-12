Lorient penultimo, protesta dei tifosi: portati 400 kg di pesce marcio davanti al centro sportivo

Surreale protesta da parte dei tifosi del Lorient, squadra penultima in classifica in Ligue 1 e reduce da un pesantissimo 4-0 nel turno infrasettimanale in casa del Brest. I Merlus sono in grave difficoltà in campionato, appena 12 punti in cascina e il poco lusinghiero record di difesa più battuta, e così i supporter della tifoseria organizzata, gli Ultras 1995 – Kop Sud Lorient 1926 della formazione allenata da Le Bris, hanno deciso di farsi sentire e di protestare contro squadra e club.

Come? Portando qualcosa come 400 kg di pesce marcio davanti al centro sportivo della società transalpina, con tanto di striscione che con un gioco di parole recita “Marcio proprio come voi”. In un comunicato ufficiale si legge inoltre: “Abbiamo organizzato un’azione dimostrativa da parte di una ventina di componenti del gruppo, che hanno portato 400 kg di pesce avariato davanti al cancello del centro sportivo. Lasciamo che le persone che non hanno a cuore e non rispettano il Lorient si allontanino dal nostro club!”.