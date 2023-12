Spalletti ai tifosi del Napoli: “Maradona il vostro Gesù Bambino, io posso fare l’asinello”

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per lasciare i suoi auguri natalizi alla città che lo ha ospitato e amato durante il suo periodo alla guida del Napoli: “Sto bene, grazie, anche troppo [scherza ndr]. Faccio gli auguri di buon Natale a tutti gli italiani. Il Natale è come il calcio, è il cuore del mondo e batte ovunque. Bisogna fare che tutti questi cuori siano felici allo stesso modo, aiutando chi è in difficoltà. Ai napoletani faccio una preghiera ed un auspicio, quello di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà per me la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, ma a me starebbe bene fare anche un pastorello che suona la zampogna, ci sto anche a fare l’asinello [scherza ndr]”.